В городах России пройдут памятные мероприятия в день смерти Пушкина

ТАСС, 10 февраля. Выставки о жизни и творчестве Александра Пушкина, спектакли, аудиотрансляции и онлайн-марафоны с чтением его стихов и сказок пройдут в городах России в день 185-й годовщины со дня смерти поэта. В пушкинских музеях страны в четверг состоятся минуты молчания и возложения цветов к памятникам классику.

В Санкт-Петербурге основные памятные мероприятия состоятся на месте роковой дуэли на набережной Черной речки и в Мемориальном музее-квартире на Мойке, 12, однако из-за напряженной эпидситуации основная часть программы перенесена в онлайн-формат. "10 февраля на сайте и в социальных сетях музея будет представлено видео, где заведующая Мемориальным музеем-квартирой А.С.Пушкина Галина Михайловна Седова показывает и рассказывает об уникальных мемориальных вещах - кольце и часах поэта, диване, на котором смертельно раненный Пушкин провел последние часы своей жизни, а также рисунках, выполненных приглашенными художниками практически сразу после его смерти", - рассказали журналистам во Всероссийском музее А.С.Пушкина в Петербурге.

В онлайн-формате в Петербурге состоится и литературный митинг "Наше все". В сквере на месте последней дуэли Пушкина на набережной Черной речки будут читать стихи поэта, а также декламировать посвященные ему авторские произведения. Из-за действующих антиковидных ограничений зрители смогут принять участие в митинге дистанционно, подключившись в 13:00 к трансляции в социальных сетях Приморского культурного центра.

Вместе с тем на протяжении всего дня, с 10 до 18 часов двор музея на набережной реки Мойки, 12 будет открыт для всех желающих. В 14:45 там состоится минута молчания, а затем пройдет возложение цветов к монументу поэту. Таким же образом его память почтят в Государственном музее А.С.Пушкина в Москве и в Государственном историко-литературном музее-заповеднике Пушкина в Подмосковье.

В столичном пушкинском музее на Пречистенке после акции для собравшихся выступит живописец Дмитрий Белюкин и состоится концерт. Кроме того, 10 февраля музей организует экскурсию в открытые хранения, а также ряд тематических и обзорных экскурсий. В этот же день в интерьерах старинной усадьбы на Спартаковской улице, где расположена библиотека-читальня имени Пушкина, специалист по истории пушкинской библиографии, культуролог Сергей Яковлев расскажет о книгах, посвященных последним дням жизни поэта.

Аудиотрансляции на улицах и "Пушкиниана"

В Пушкинских горах к памятной дате откроется выставка из собрания Новгородского музея-заповедника и будет показан литературный спектакль Александринского театра "Пир". "Вход в музей-заповедник А.С.Пушкина "Михайловское" 10 февраля будет бесплатным для всех индивидуальных посетителей", - сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. На улицах в центре Пскова будет организована аудиотрансляция произведений Пушкина: жители и гости услышат стихи и отрывки прозы. По традиции почитатели поэта возложат цветы на его могилу в Свято-Успенском Святогорском монастыре.

Музей А.С.Пушкина в Гурзуфе покажет выставочный проект "Пушкиниана" Нади Рушевой" - художницы, которая стала известна в юном возрасте как иллюстратор произведений поэта. В восемь лет она проиллюстрировала тушью и чернилами "Сказку о царе Салтане", "Русалку" и многие другие произведения. В гурзуфском музее будут представлены копии работ Рушевой из фондов Крымского литературно-художественного музея-заповедника.

На Северном Кавказе, который Пушкин дважды посещал в течение своей жизни, в день памяти поэта решили обойтись без массовых мероприятий по соображениям эпидемиологической безопасности. Ставропольский киновидеопрокат проведет встречу в группе в социальных сетях - участникам расскажут о жизни и творчестве поэта и покажут фильм "Евгений Онегин". Студенты Медицинского колледжа Минздрава России в Кисловодске устроят онлайн-марафон по чтению стихов Пушкина, а также возложат цветы к памятнику поэту.

Выставки и показ фильмов начала XX века

В музее-заповеднике Пушкина в Большом Болдино Нижегородской области в траурную дату отслужат литию у памятника поэту и возложат к нему цветы после минуты молчания. В этот же день в музее откроется новая выставка, которая представит иллюстрации к болдинским произведениям поэта, выполненным известными русскими художниками - Бенуа, Николаевым, Епифановым, а также редкие книжные издания произведений Пушкина.

На Дальнем Востоке в этот день библиотеки откроют книжные выставки в традиционном и онлайн-форматах. Дети смогут принять участие в конкурсах рисунков, где им предложат нарисовать иллюстрации к сказкам, поэмам, прозе, стихотворениям литератора или нарисовать его портрет.

Уникальный кинопоказ, приуроченный к годовщине смерти Пушкина, пройдет в Тамбове - его организуют в Усадьбе Асеева 19 февраля. "Мы покажем сразу три фильма эпохи немого кино: художественную короткометражку Василия Гончарова "Жизнь и смерть А.С.Пушкина" 1910 года выпуска, фильм "Пиковая дама" режиссера Петра Чардынина, выпущенный в 1910 году, и "Пиковая дама" 1926 года. Зрители смогут оценить первые попытки кинематографа экранизировать не только бессмертные творения поэта, но и увидеть первый биографический фильм о жизни Пушкина", - сообщили ТАСС в пресс-службе музейного комплекса.