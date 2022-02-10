Ансамбль народного танца им. Моисеева проведет фестиваль в честь своего 85-летия

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева в честь 85-летия проведет фестиваль на знаковых столичных площадках. Об этом сообщила ТАСС народная артистка России, художественный руководитель - директор коллектива Елена Щербакова.

"10 февраля Государственному академическому ансамблю народного танца им. Игоря Моисеева исполняется 85 лет. В честь этого мы проведем фестиваль танца "Моисеевцам - 85" на лучших, на наш взгляд, сценах Москвы", - сообщила глава ансамбля.

Репертуар коллектива огромен. "Мы сохранили весь репертуар, поставленный Игорем Александровичем, который шел на сцене в последние годы его жизни", - подчеркнула худрук. В программы юбилейных концертов войдет наследие мастера, а также новые постановки.

Три сцены

Фестиваль откроется в четверг в Концертном зале им. П.И.Чайковского, который является репетиционной базой коллектива с 1940 года. "Мы приглашаем на этот концерт ветеранов ансамбля, - рассказала Щербакова. - Для нас это самый строгий зритель, потому что они работали с Игорем Александровичем, они отдали 20 и более лет жизни этому коллективу".

Основу первой праздничной программы составят номера, поставленные Моисеевым в начале работы с ансамблем. Зрители увидят Сюиту старинных русских танцев, белорусские, молдавские, украинские танцы, хореографические картины "Партизаны", "На катке", танец аргентинских пастухов "Гаучо" и другую моисеевскую классику. Программа повторится 11 февраля.

Следующее событие фестиваля запланировано 14 марта на Исторической сцене Большого театра России. "На этой сцене Игорь Александрович начинал творческий путь как солист Большого театра и балетмейстер, - напомнила худрук моисеевцев. - Там будет показана очень интересная и самая трудная, на мой взгляд, программа - "Дорога к танцу", где Моисеев продемонстрировал, как из простых движений у станка и на середине рождались танцевальные композиции, из которых он потом творил свои хореографические картины, востребованные и сегодня". Также в программе "Танцы народов мира", "Яблочко" и новая работа ансамбля - танго Del Plata.

Третью программу ансамбль покажет в Государственном Кремлевском дворце 2 апреля, в нее войдут номера, созданные уже после ухода из жизни Моисеева, а также поставленный им "Рок-н-ролл". "Моисеев поставил эту хореографическую картину после первых гастролей ансамбля в США в 1958 году. Моисеевцы тогда были первыми артистами из СССР, показавшими американцам нашу культуру", - подчеркнула Щербакова.

По традиции аккомпанировать уже седьмому поколению моисеевцев будет собственный малый симфонический оркестр. "Мыслью Моисеева было создать театр народного танца, чего он и добился, - отметила Щербакова. - Наследие Моисеева мы сохранили полностью. Это достояние, пожалуй, не только российской культуры, но и мировой. Его система, его школа признаны по всему миру, на нее равняются".

Государственный академический ансамбль народного танца был создан Игорем Моисеевым (1906-2007) в 1937 году. Ансамбль стал первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, занимающимся художественной интерпретацией и пропагандой фольклора народов мира, в том числе греческих, еврейских, мексиканских танцев, а также танцев народов СНГ.