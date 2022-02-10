Фестиваль "Пять вечеров" завершится спектаклем "Записки нетрезвого человека" по Володину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Театральный фестиваль "Пять вечеров" имени Александра Володина завершится в четверг показом спектакля "Записки нетрезвого человека" по прозе этого драматурга, сценариста и поэта (1919-2001). В день рождения Александра Моисеевича участники фестиваля возложат цветы к его могиле на Комаровском кладбище.

Свою новую работу - "Записки нетрезвого человека" - представит на фестивале Театр "Мастерская". Спектакль в постановке лауреата премий "Золотая маска" и "Золотой софит" Руслана Кудашова будет показан на сцене Театра "На Литейном", который выступил официальным партнером проекта.

"Этот спектакль - о поколении русских интеллигентов на излете ХХ века, о людях, которым были свойственны ошибки и разочарования, страхи и надежды, очарованности и заблуждения, а вместе с тем - неутомимое жизнелюбие. Ведь именно они своим примером доказали, что быть несчастливым - стыдно, а красота обязательно, неизбежно спасет мир. И нужно для этого, в сущности, немного: достаточно лишь честно заниматься своим делом и не предавать себя", - рассказали о новой постановке в пресс-службе фестиваля. Роли в спектакле исполняют молодые актеры Фома Бызгу и Вера Латышева.

18-й театральный фестиваль "Пять вечеров" согласно своему новому формату заключал в себе лабораторную и образовательную программу. Ее центральным событием была серия показов "Первая читка" из новых пьес, прошедших строгий отбор жюри. Уже не раз бывало, что после такой читки новые тексты появлялись на афише репертуарных театров.

Следующий фестиваль "Пять вечеров" имени Александра Володина будет целиком театральным и познакомит с новыми постановками пьес драматурга или близких ему по духу коллег. Лучшие постановки будут приглашены из разных городов России. Проект получил поддержку комитетов по культуре Санкт-Петербурга и Ленинградской области.