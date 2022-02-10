В "РОСИЗО" откроется выставка художника Юрия Купера

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Выставка-эссе художника Юрия Купера "Опыты" открывается в четверг в Государственном музейно-выставочном центре "РОСИЗО". Экспозиция включает живопись, графику, ювелирные работы, керамику, книжную иллюстрацию, архитектурные проекты и театральную сценографию, сообщает пресс-служба "РОСИЗО".

"Выпускник художественно-графического факультета Юрий Купер много работает с возможностями разных техник. Свободное обращение с материалами является его узнаваемой особенностью. Используя холсты и металл, краски и соль, малярные кисти и засушенные растения, художник намеренно объединяет их, к примеру, с драгоценными ювелирными украшениями", - отметили в пресс-службе.

Экспозиция разместится в нескольких залах, каждый из которых будет представлять главы художественных исследований автора. В частности, посетители увидят эскизы Юрия Купера к театральным постановкам, которые в том числе дают понимание процесса работы над оформлением спектаклей.

Авторы выставки постарались отразить и интерес художника к печатной графике, свидетельством чего является как серия отдельных литографий 90-х годов прошлого века, созданных в Париже, так и полностью оформленные книжные издания, включающие литографии с ручной доработкой, изданные в России. Также будут представлены архитектурные проекты общественных и частных зданий, живописные полотна.

Выставка в Петроверигском переулке продлится до 20 марта 2022 года. Она организована в партнерстве с московской галереей "Купол".

Фонды "РОСИЗО" сегодня насчитывают более 45 тыс. произведений искусства. Организация занимается разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с музеями и культурными институциями в России и за рубежом.