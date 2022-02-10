СМИ: в США снимут продолжение мультсериала "Футурама"

ТАСС, 10 февраля. Продолжение мультсериала "Футурама" (Futurama, 1999-2013) снимут в США. Об этом в среду сообщил журнал Variety.

Согласно его сведениям, новые серии будут показаны на стриминговом сервисе Hulu. Сервис уже заказал 20 эпизодов сериала. Как сообщает журнал, над продолжением будут работать авторы оригинального сериала Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн. Производство продолжения начнется в феврале, его премьера ожидается в 2023 году.

"Футурама" - американский научно-фантастический сериал, премьера которого состоялась в 1999 году на канале Fox. Всего вышло семь сезонов мультсериала. Действие "Футурамы" разворачивается в 31 веке в городе Новый Нью-Йорк, куда один из главных героев сериала, разносчик пиццы Филипп Фрай, попал, случайно заморозив себя в криокамере в полночь 1 января 2000 года.