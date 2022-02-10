"Литрес" назвал самый популярный у россиян литературный жанр

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россияне за последний год чаще выбирали для чтения детективы, чем любовные романы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе книжного сервиса "Литрес".

"Детективы вытеснили любовные романы из топ-5 самых популярных жанров. По итогам последних 12 месяцев выручка от их продаж составила на 62% больше, чем выручка от продаж романтических историй", - сообщили в пресс-службе.

Лидером рейтинга среди детективных книг стало произведение Александры Марининой "Отдаленные последствия". На втором и третьем местах - книги израильского писателя Майка Омера "Глазами жертвы" и "Внутри убийцы". Следом идет детектив сценариста и писателя Алекса Михаэлидеса "Безмолвный пациент". Замыкает пятерку лидеров еще одно произведение Майка Омера - "Заживо в темноте".

По количеству проданных экземпляров Марининой и Омеру также составили конкуренцию такие авторы детективов, как Борис Акунин, Татьяна Устинова и Дарья Донцова. Популярностью пользуются и детективы авторов из Азии. Наибольший интерес за последние 12 месяцев читатели проявили к "Поезду убийц" Котаро Исака в электронном и аудиоформате, аудиокниге "Полупризнание" Хидэо Екояма и бестселлеру "Письма смерти" Чжоу Хаохуэй.

Среди любовных романов первое и второе места у книг Алекса Д - "По ту сторону от тебя" и "Танцы на стеклах", написанной в соавторстве с Ланой Мейер. Остальные строчки рейтинга распределились между произведением Джона Маррса "The One. Единственный", книгой "Тихоня для хулигана" Саманты Аллен и "Тафгай" Солы Рэйн.