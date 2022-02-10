Триптих Фрэнсиса Бэкона выставили на аукцион Christie’s за $47-75 млн

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Картина английского художника Фрэнсиса Бэкона (1909-1992) "Триптих, 1986-1987" выставлена на торги с оценочной стоимостью £35-55 млн ($47-75 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в аукционном доме Christie’s, который проведет 1 марта торги в рамках лондонского вечернего аукциона искусства XX и XXI веков.

"Эта работа, признанная одним из последних великих художественных достижений Бэкона, является результатом размышлений о природе времени и одиночестве человека", - отметили в Christie’s. На трех монументальных полотнах триптиха встречаются отсылки к истории ХХ века, которые переплетены с глубоко личными для художника образами, отсылающими к его судьбе и творчеству.

Так, образ мужчины в костюме на левой панели триптиха основан на вырезке из газеты с фотографией президента США Вудро Вильсона, сделанной после заключения Версальского договора в 1919 году. Изображение же на правой панели было создано по фотографии кабинета Льва Троцкого после его убийства в 1940 году. Лицо мужчины на центральной панели напоминает близкого друга художника Джона Эдвардса.

Через год после своего создания "Триптих, 1986-1987" стал одной из 22 работ Бэкона, показанных в Центральном доме художника в Москве. Это была первая выставка известного западного художника, состоявшаяся в СССР.

Это полотно - один из немногих крупных триптихов Бэкона, оставшихся в частных руках. В период с 1962 по 1991 год художник создал всего 28 таких работ размером почти два на полтора метра.

"Для Christie’s большая честь предложить на продажу превосходный "Триптих, 1986-1987" Фрэнсиса Бэкона в рамках новаторской серии торгов "Искусство XX-XXI веков: из Шанхая в Лондон", в ходе которых вниманию коллекционеров будут также предложены произведения Франца Марка, Пабло Пикассо и Люсьена Фрейда, который был близким другом Бэкона, - прокомментировала предстоящие торги вице-президент департамента искусства XX-XXI веков аукционного дома Джованна Бертаццони. - Эти торги являются своего рода уникальным срезом более чем вековой истории искусства, в котором соседствуют шедевры величайших мастеров своего времени".

Рекорды стоимости картин Бэкона

Фрэнсис Бэкон - мастер фигуративной живописи. Ключевой темой в его произведениях стало преломленное человеческое тело. Экстравагантные, порой шокирующие картины художника высоко ценятся у коллекционеров. В 2015 году диптих Бэкона "Два эскиза к автопортрету" (1977) был продан в Лондоне за $22,4 млн.

Годом ранее триптих "Три наброска к портрету Джона Эдвардса" ушел с молотка на торгах Christie's в Нью-Йорке за $80,8 млн. Эдвардс, работавший барменом в Лондоне, был близким другом Бэкона, художник за 16 лет дружбы создал не менее 30 его портретов. Однако это произведение не смогло побить рекорд, установленный другим его триптихом - излюбленной формой в творчестве художника - "Три наброска к портрету Люсьена Фрейда". В 2013 году оно было приобретено в Нью-Йорке за $142,4 млн, став на тот момент самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на аукционе.