В Театре российской армии установили памятную звезду в честь Владимира Зельдина

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Памятную звезду актеру Театра российской армии Владимиру Зельдину открыли в Москве. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

"В Центральном академическом театре российской армии состоялась церемония закладки памятной звезды великого артиста Театра армии Владимира Михайловича Зельдина", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, Зельдин служил в театре с 1945 года, посвятил 70 лет своей жизни искусству и даже в возрасте 101 года играл в спектаклях "Танцы с учителем" и "Человек из Ламанчи". "Сегодня ему исполнилось бы 107 лет", - подчеркнули в Минобороны.

"Благодаря неустанному труду и особой жизненной закалке Владимиру Михайловичу удалось пронести через все года своей жизни молодость души и щедрость таланта, сохранить оптимизм и неизменную доброжелательность. Имя Владимира Зельдина занесено в Книгу рекордов Гиннесса как единственного в мире артиста, выходящего на сцену в столь почтенном возрасте", - отметил во время церемонии открытия заместитель министра обороны генерал-полковник Геннадий Жидко.

Звездная аллея появилась в театре в 2020 году в честь легендарных творцов, которые прославили Театр армии и стали неотъемлемой частью истории, напомнили в российском военном ведомстве.