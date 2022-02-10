Hype Film спродюсирует фильм о жене Достоевского

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Польский режиссер Малгожата Шумовcка снимет полнометражный фильм о жене Достоевского Анне Сниткиной, проект спродюсирует российская кинокомпания Hype Film. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

Фильм станет адаптацией книги Эндрю Д. Кауфмана "The Gambler Wife: правдивая история любви, риске и женщины, которая спасла Достоевского". "Малгожата Шумовска - одна из самых востребованных режиссеров в мире, и для нас большая честь сотрудничать с ней над воплощением этого проекта. Удивительная история Анны Сниткиной, рассказанная в книге Эндрю Кауфмана, кажется универсальной, актуальной и неподвластной времени, особенно в руках настоящего режиссера-визионера", - процитировали в пресс-службе продюсера Hype Film Илью Стюарта.

Картина получит название The Gambler Wife ("Жена игрока"), она будет создаваться в сотрудничестве с польской кинокомпанией Nowhere. Режиссер рассказала, что в юности была "одержима миром Достоевского, его книгами и влиянием на общество", и назвала честью возможность исследовать его жизнь через историю женщины, которая была с ним рядом.

Фильмы Шумовска неоднократно принимали участие в международных кинофестивалях, ее картины "Тело" (Cialo, 2015) и "Лицо" (Twarz, 2017) удостоились наград на Берлинале, трагикомедия "Снега больше не будет" (Sniegu juz nigdy nie bedzie, 2020) участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. На данный момент она заканчивает работу над проектом "Бесконечная буря" (Infinite Storm, 2022) с Наоми Уоттс и Билли Хоулом в главных ролях.