Культурный центр в Новодвинске реконструируют к концу 2023 года

АРХАНГЕЛЬСК, 10 февраля. /ТАСС/. Реконструкция городского культурного центра в Новодвинске Архангельской области завершится до конца 2023 года, написал в четверг в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский. Стоимость проекта более 440 млн рублей.

Решение о выделении средств из федерального бюджета на реконструкцию городского культурного центра в Новодвинске было принято в ходе визита в город вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в августе 2021 года.

"Все работы должны быть завершены до конца 2023 года. Объем финансирования большой - свыше 440 млн рублей", - написал Цыбульский.

Уже определен подрядчик, который займется и проектированием, и непосредственно ремонтом. "Работы предстоит очень много. Строители восстановят кирпичные перегородки, будут частично перекладывать стены, ремонтировать поверхности фундамента, заменят чердачное перекрытие, утеплят стены здания и воссоздадут его фасад. Это лишь часть работ, не считая внутренних. В контракт включено и приобретение оборудования для сцены", - добавил глава.

Здание Новодвинского городского культурного центра введено в эксплуатацию в 1954 году, с тех пор капитальный ремонт в нем не проводился. С 2012 года деятельность учреждений культуры в здании приостановлена в связи с неудовлетворительным состоянием конструкций и несоответствием нормам пожарной безопасности.

Центр - единственное муниципальное учреждение культурно-досугового типа в Новодвинске. Здание, в концертном зале которого проходили основные городские и областные общественно-значимые мероприятия, является архитектурной доминантой городской среды. Сейчас деятельность культурного центра проходит в других приспособленных помещениях, работает 56 клубных формирований, занимается около тысячи человек.