Выставка портретов Петра I открылась в Центральном военно-морском музее Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки портретов Петра I состоялось в четверг в Центральном военно-морском музее (ЦВММ) имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге. Экспозиция открывает череду мероприятий, посвященных Году Петра I, сообщили в пресс-службе музея.

"Выставка портретов Петра I называется "Дивная красота его пленяла всех…" - так про него сказал немецкий путешественник, который был в Москве в 1683 году. Мы проследили зарождение, развитие, трансформацию иконографии Петра Великого на протяжении более чем 300 лет - с первых портретов, которые были сделаны в Западной Европе во время Великого посольства в 1697 году, и заканчивая теми работами, которые делают наши музейные художники сегодня", - рассказал корреспонденту ТАСС куратор выставки, главный художник военно-морского музея Владимир Сергеев.

Некоторые экспонаты из фондов музея выставляются впервые. Посетители смогут увидеть не только полотна с изображением первого русского императора, но также скульптуры и комплект памятных настольных медалей, выпущенных Московским Императорским Монетным двором специально к 350-летию Петра I.

"Когда мы начали готовить эту выставку были, конечно, сомнения - наберем ли мы достаточное количество предметов для того, чтобы получилась полноценная выставка, чтобы представить Петра глазами художников разного времени. Существует в музеях правило - не смешивать предметы разных эпох на выставке, и если мы показываем Петра, то мы не представляем предметы XIX или XX веков. Но куратор выставки настоял на своей идее показать первого российского императора глазами художников начиная с XVII до XXI века", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС главный хранитель фондов ЦВММ Наталья Шишкова.

Центральный военно-морской музей - один из крупнейших морских музеев мира. Он берет свое начало от Санкт-Петербургской модель-камеры - хранилища кораблестроительных моделей и чертежей, - впервые упомянутой в письме Петра I 24 января 1709 года. За три века своего существования музей собрал огромное количество ценнейших предметов, отражающих важнейшие события истории флота. В фондах музея их хранится более 700 тыс., в том числе свыше 13 тыс. предметов корабельной техники, более 11 тыс. единиц холодного и огнестрельного оружия, свыше 62 тыс. произведений изобразительного искусства. Также коллекция музея насчитывает 56 тыс. предметов формы одежды, наград и знаков, флагов и знамен, свыше 44 тыс. документов и рукописей, около 300 тыс. фотографий и негативов, сотни тысяч чертежей.