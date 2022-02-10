Реставрацию Смольного собора в Петербурге завершат в мае

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Реставрация интерьеров Смольного собора в Санкт-Петербурге, которая завершит комплекс работ по восстановлению внешнего и внутреннего облика памятника архитектуры, будет выполнена к маю. Об этом сообщила в четверг пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП).

"К маю 2022 года завершится комплексная реставрация Смольного собора. Реставрация фасадов собора проводилась в 2015-2016 годах по программе КГИОП. Финансирование составило 481,6 млн рублей. В 2017 году началась реставрация интерьеров храма. Из средств бюджета Санкт-Петербурга с 2017 по 2021 годы на эти работы было выделено 422,9 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы КГИОП.

Собор Воскресения Словущего (Смольный собор) признан шедевром русского барокко. Его строительство началось при императрице Елизавете Петровне в XVIII веке по проекту Франческо Бартоломео Растрелли, а завершено после длительного перерыва в 1820-е годы, проект дорабатывал архитектор Василий Стасов. Стометровый пятиглавый собор входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Смольный монастырь" и является доминантой этого комплекса зданий.

По информации КГИОП, в соборе выполнена реставрация деревянных дверей и окон, стен, арок и сводов молельного зала, полов и ступеней из натурального мрамора, лепных архитектурных элементов, металлодекора на хорах, кованых ограждений, архитектурного убранства внутренних поверхностей центрального барабана, купола и "фонарика". Восстановлена историческая система освещения зала. Завершаются работы по реставрации штукатурной отделки, лепного декора и металлических оконных заполнений барабана центрального купола.

По программе КГИОП ведется реставрация интерьеров церквей, расположенных в угловых башнях корпусов Смольного монастыря.