СМИ: пакет прав на "Властелина колец" и "Хоббита" выставят на аукцион

ТАСС, 10 февраля. Американская компания Saul Zaentz готовится выставить на продажу свои права на киноадаптации, фирменный мерч, игровые проекты и проведение мероприятий по мотивам ряда произведений британского писателя и филолога Дж. Р. Р. Толкина. Об этом в среду сообщил журнал Variety.

По его данным, речь идет, в частности, о трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит". Для осуществления сделки по продаже компания наняла инвестиционный банк ACF. Издание со ссылкой на экспертов сообщает, что продажа пакета прав принесет Saul Zaentz не менее $2 млрд.

Причина решения не уточняется. Представители компании - владелицы прав и инвестиционного банка отказались давать журналу комментарии по этой теме.

Как отмечает издание, компания Amazon будет одним из первых претендентов на заключение сделки, поскольку ее подразделение Amazon Studios в 2017 году приобрело права на съемку телесериала по мотивам трилогии "Властелин колец".