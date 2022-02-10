Выставку об Александре I представили в Тульском кремле по проекту "Императорский маршрут"

ТУЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Однодневную выставку, посвященную императору Александру I и просветительской деятельности династии Романовых, провели в четверг в выставочном зале Тульского кремля по проекту "Императорский маршрут". В экспозиции представлены документы и экспонаты из фондов регионального музейного объединения, областного архива, частных коллекций, сообщила пресс-служба облправительства.

"Выставка состоит из двух частей. Первая - передвижная стендовая экспозиция "Святой благоверный князь Александр Невский - небесный покровитель русских императоров" представленная Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Вторая - называется "Александр I. Отражения" и состоит из уникальных исторических документов - экспонатов фондов Тульского музейного объединения, Тульского областного архива, регионального библиотечного информационного комплекса и частных коллекций", - говорится в сообщении.

Первая часть выставки приурочена к 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, подготовлена при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы, при участии Института всеобщей истории Российской академии наук (РАН). Во второй части выставки представлена информация о периоде правления Александра I, а также императоров Александра II, Александра III и Николая II. Один из разделов экспозиции посвящен просветительской деятельности представителей Романовых, связанной с именем Александра Невского, истории создания благотворительных учреждений в честь князя. "Тульское музейное объединение представило 23 экспоната, в том числе награды в память об Отечественной войне 1812 года, серебряные монеты периода правления Александра I, акварельный рисунок XIX века изображением катафалка, установленного в Успенском соборе Тульского кремля для гроба императора", - сказали ТАСС в пресс-службе музейного объединения.

Александр I скоропостижно умер 1 декабря (по новому стилю) 1825 года в Таганроге, оттуда гроб с телом отправили к месту захоронения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Траурный кортеж 9-10 февраля 1826 года находился в Туле, где в Успенском соборе проходило прощание. Проведение выставки приурочили к этим датам. Также в четверг в память об императоре в колокольне Успенского собора также отслужили панихиду, затем в выставочном комплексе Тульского кремля в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол, в ходе которого ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Тулы обсудили роль Александра I в истории России.

Мероприятия организованы в рамках плана на 2022-2023 годы - на период, в который Тульская область является куратором национального туристического проекта "Императорский маршрут". В регионе для его развития также планируется проведение фестивалей, концертов и спектаклей по истории дворянского быта, русской охоты, развитию оружейного дела. Ранее проект курировали власти Калужской области.

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Маршрут включает не только места памяти представителей дома Романовых, но и места их пребывания - резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств. Тульская область присоединилась к "Императорскому маршруту" в июле 2021 года, соответствующее соглашение подписали губернатор Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда Анна Громова.