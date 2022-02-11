В Филармонии Петербурга прозвучат симфонии Иоганнеса Брамса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Все симфонии Иоганнеса Брамса прозвучат в Большом зале Филармонии Петербурга в течение двух вечеров под управлением дирижера с мировым именем Элиаху Инбала. Он встанет за пульт Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, сообщила в пятницу пресс-служба концертного зала.

"В программу первого вечера вошли Первая и Третья, в программу второго - Вторая и Четвертая симфонии Брамса", - рассказали в пресс-службе с уточнением, что цикл включен в число событий, посвященных 100-летию старейшей концертной организации России.

В минувшем декабре маэстро уже выступал в Большом зале Филармонии с Заслуженным коллективом России в программе XXI Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств". Это был концерт, посвященный 30-летию возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем. Нынешний приезд - продолжение его творческих контактов со старейшим симфоническим оркестром страны, который отметит в нынешнем году 140-летие со дня основания.

Инбал входит в число выдающихся дирижеров современности. Множество его записей были удостоены престижных наград. Он был первым, кто записал оригинальные версии симфоний Антона Брукнера. Также Инбал записал циклы из всех симфоний Густава Малера и Дмитрия Шостаковича. Музыкант выступает и в амплуа оперного дирижера, сотрудничая с театрами Парижа, Мюнхена, Штутгарта, Цюриха, Мадрида. В минувшем году Инбал отметил свое 85-летие.