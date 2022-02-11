В "Гоголь-центре" сыграли премьеру в память о поэте Левитанском

Общаясь с журналистами, художественный руководитель Алексей Агранович, выступивший режиссером постановки, рассказал, что это его первый спектакль в "Гоголь-центре" в должности худрука. "Я делаю свой первый спектакль здесь. И честно говоря, если бы не стечение обстоятельств, я не думаю, что я сейчас бы стоял перед вами как режиссер спектакля. Это не входило в мои ближние планы. Для меня это эксперимент. Я всю жизнь делал только одноразовые вещи", - признался худрук.

В этом хранилище кинопленок одно действо стало сменяться другим, открыл же представление Александр Филиппенко. Вслед за ним появлялись Светлана Брагарник, Алексей Агранович, Никита Кукушкин, Александр Горчилин и многие другие. Они рассказывали о Левитанском, перемежая повествование стихами и песнями на его тексты. Представление длилось около двух часов.

Время начала было определено на 20:30 мск, к этому сроку зал Большой сцены был заполнен на все 70%, разрешенные Роспотребнадзором. В центре спектакля - книга стихов "Кинематограф", вышедшая в 1970 году и принесшая Левитанскому широкую популярность, а местом действия стал некий видеоархив, в котором, как детальные и яркие воспоминания, хранятся бобины с кинопленкой.

Отвечая на вопрос ТАСС, будет ли спектакль играться и дальше, а не только заявленные два дня, Агранович сообщил, что создатели подумают над этим. "Мы думаем про то, как он может жить дальше, но я думаю, что его судьбу мы поймем после сегодняшнего и завтрашнего представления. Мне это нужно осознать во всяком случае", - пояснил он.

Говоря о самом перфомансе, режиссер подчеркнул, что это не поэтический вечер и не вечер воспоминаний, потому что не рассчитан на зрителей, давно и хорошо знающих Левитанского, при этом в постановке присутствуют элементы биографии поэта. "Мы хотели разобраться для себя, что такое поэт Левитанский, что это за явление в нашем нынешнем времени. Поэтому принципиально важно было, чтобы этот поэтический текст попал в руки людям, которые в основном его прежде либо не читали вовсе, либо уж точно никогда не читали вслух", - отметил худрук.

Вместе с Аграновичем, который также выступает и в качестве актера, над проектом работали драматург Егор Прокопьев, художники-сценографы Анна Наумова и Кирилл Благодатских, художник по костюмам Татьяна Долматовская, музыкальный руководитель Андрей Поляков. В постановке пересекаются актеры разных поколений. Представителем старшего поколения, любящего творчество Левитанского, является, например, Юрий Стоянов.

Как рассказал Стоянов, его пригласил участвовать в постановке Алексей Агранович. "Поэзия в Советском Союзе и в истории тогда занимала совершенно особенное место. И фраза "Поэт в России больше, чем поэт" - это не пустая фраза, это не фигура речи, это не общее место. Действительно, статус поэта был очень серьезным. В такой закрытой стране безумно ценились искренность, образность и аллегории", - поделился актер. По его словам, это было то, без чего было трудно прожить. "Мы очень интересовались поэзией, мы любили поэзию, мы переписывали стихи, которые не публиковались", - добавил артист.

Характеризуя коллектив театра, он отметил, что это очень опытные, оснащенные, универсальные актеры, профессионально поющие, интеллигентные и улыбчивые люди.

Молодое поколение

В спектакле также, в частности, задействованы Филипп Авдеев, Алексей Агранович, Ирина Выборнова, Никита Еленев, Никита Кукушкин, Семен Штейнберг, музыканты Дмитрий Жук, Филипп Карецос, Александр Козловский и пр. Молодые актеры отметили, что практически не были знакомы с творчеством Левитанского до работы в этом проекте.

Никита Кукушкин назвал Вениамина Смехова связующим звеном между нынешним поколением и поэзией Левитанского, а вынесенные в название строки "Я не участвую в войне" - лейтмотивом не одного поколения. "Я не участвую в войне" - мне кажется, тут очень все понятно и созвучно сегодняшнему дню, такая мысль, которая будет актуальна во все времена", - сказал он.

Александр Горчилин в свою очередь признался, что сначала с недоверием отнесся к идее такого проекта, а когда попытался вникнуть, был удивлен. "Изначально я не очень понимал, как я могу соотнести себя с этими словами, с этой поэзией, потому что, когда это все писалось, эти строки значили для людей в культурном коде страны другое. Я боялся, что я не смогу просто найти себя в этих стихах, звук свой, чтобы это было не пошло, чтобы не было "стебом" над этими стихами. <…> Теперь я обогащен знанием еще одного замечательного поэта", - отметил актер.

Откровения зрителей

Народный артист РФ Сергей Мигицко в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил глубокое погружение создателей спектакля в творчество поэта. "Я не очень близко знал творчество Левитанского, конечно, я знал его поэзию, но так ребята глубоко копнули, так хорошо прочитали и так хорошо донесли. И вообще очень хорошая культура театра, невзирая на какие-то скупые средства - без театральных эффектов, без взрывов - но очень тепло, очень завораживающе, прекрасно донесли текст. Прекрасный свет, прекрасный звук, музыкальный ряд безукоризненной", - поделился впечатлениями от вечера актер.

Он выразил мнение, что спектакль может быть представлен на фестивалях. "Это абсолютно выездной спектакль, фестивальный, какой угодно. Его можно играть где угодно и для кого угодно. Так что мои поздравления, Москва получила очень хорошую работу!" - сказал Мигицко.

О поэте

Юрий Левитанский родился 22 января 1922 года в Черниговской области (Украинская ССР). В 16 лет, окончив школу, приехал в Москву и поступил в Институт философии, литературы и истории. В 1943 году Левитанский добровольцем ушел на фронт. Был пулеметчиком, военным корреспондентом, печатался во фронтовых газетах. Демобилизовался лишь в 1947 году.

В 1948 году вышел первый сборник его стихов "Солдатская дорога". Затем были выпущены другие стихотворные сборники: "Земное небо", "Воспоминанье о красном снеге", "Белые стихи", за который Левитанский был удостоен Государственной премии РФ в 1995 году. Также известен как талантливый переводчик с немецкого, португальского, чешского и других языков и автор искрометных пародий. Песни на его стихи исполняли Татьяна и Сергей Никитины, Елена Камбурова, Валерий и Вадим Мищуки. Умер 25 января 1996 года от сердечного приступа. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.