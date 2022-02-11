Выход в прокат фильма о якутском художнике Иване Попове наметили на осень 2022 года

ЯКУТСК, 11 февраля. /ТАСС/. Фильм "Не хороните меня без Ивана" о якутском художнике Иване Попове (1874-1945) выйдет на экраны в 2022 году, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства культуры и духовного развития Якутии.

"Выход фильма "Не хороните меня без Ивана" предварительно намечен на осень 2022 года. <...>. Фильм снят государственной национальной кинокомпанией "Сахафильм" и московской киностудией ООО "Студия Автор" по заказу Министерства культуры России при участии Министерства культуры и духовного развития Якутии", - говорится в сообщении.

В 2020 году кинокомпания "Сахафильм" впервые выиграла федеральный конкурс Минкультуры РФ и получила 20 млн рублей на этот проект. Из бюджета республики также выделены средства в размере 9 млн рублей.

Съемки фильма начались в июне 2021 года в якутском селе Ытык-Кюель. Главные роли исполнят Дариус Гумаускас и Александр Чичахов. Режиссером картины стала Любовь Борисова. В 2019 году ее дебютная работа "Надо мною солнце не садится" была отмечена призом зрительских симпатий ММКФ.

В республике работают более 20 киностудий и творческих коллективов. По данным регионального министерства культуры, за 10 лет выпущено более 100 полнометражных художественных кинокартин. Якутские фильмы посмотрели миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.