Аксенов заявил, что в Ханском дворце в Крыму проведены укрепительные работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Зданию Ханского дворца в Бахчисарае после повреждения стены ничего не угрожает, проведены первоочередные работы по его укреплению, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Во вторник, 8 февраля, руководитель дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Илья Алымчев сообщил, что трещина появилась в стене Свитского корпуса Ханского дворца во время проведения работ на набережной около музейного комплекса.

"На данный момент зданию ничего не угрожает, проведены первоочередные работы по его укреплению. Рабочая группа из числа специалистов продолжит работы на объекте", - написал Аксенов.

Он уточнил, что сам приехал в Бахчисарай и проконтролировал ход противоаварийных работ по укреплению фасада Графского корпуса Ханского дворца. "Причиной [повреждения стены], наверное, является состояние конструкций. Уже времени достаточно прошло. Конструкции сгнили практически. Скорее всего, это не ошибка при проектировании и производстве работ. Разбираться будем, сейчас комплексу ничего не угрожает", - сказал Аксенов журналистам.

Дворцовый комплекс в Бахчисарае был возведен в XVI веке. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства, на сегодняшний день это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней. Общая площадь комплекса ранее составляла более 14 га, не считая парков, сейчас - не более 4 га. В состав ансамбля "Ханский дворец" входят 16 объектов культурного наследия федерального значения и один объект культурного наследия регионального значения. Сейчас для осмотра в Ханском дворце доступен единственный уцелевший корпус гарема и два дворика, разбит виноградник. В 2022-2023 годах планируется провести реставрацию гарема.