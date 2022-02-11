"Мелодия" впервые выпустила цифровой альбом симфонических хитов американской музыки

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Звукозаписывающая компания "Мелодия" впервые выпустила цифровую запись симфонических хитов американской музыки. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Мелодии".

"Мелодия" впервые выпускает в цифровом формате запись симфонических хитов американской музыки. "Рапсодию в стиле блюз" для фортепиано с оркестром Джорджа Гершвина и "Симфонические танцы" (сюита из мюзикла "Вестсайдская история") Леонарда Бернстайна записал Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио под управлением Владимира Федосеева в 1989 году", - говорится в сообщении. Альбом доступен для прослушивания на цифровых площадках Spotify, Apple Music, YouTube, Яндекс.Музыка.

В сообщении подчеркивается, что "Рапсодия в стиле блюз", задуманная автором как "музыкальный калейдоскоп Америки" и впервые прозвучавшая в 1924 году, по сей день остается популярнейшим сочинением Гершвина и ярким примером синтеза классики и джаза. Что касается Бернстайна, то он известен во всем мире прежде всего как автор "Вестсайдской истории".

В "Мелодии" отмечают, что дирижер Владимир Федосеев, как правило, ассоциируется с исполнением русской симфонической музыки: вместе с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского он завоевал мировую известность интерпретациями сочинений Чайковского, Римского-Корсакова, Глинки, Стравинского и Свиридова.

"Тем более удивляет, как ярко и задорно звучат у него духовые в "Рапсодии" Гершвина, с каким агрессивным ритмическим драйвом раскрываются "танцевальные драки" "Вестсайдской истории". А то, что солист и дирижер укрупняют лирические, "рахманиновские" эпизоды "Рапсодии", а в Somewhere Бернстайна подчеркнута аллюзия на мотив "Лебединого озера", делает эту музыку чуть более "русской" - и еще более близкой нам. В конце концов, оба классика американской музыки родились в семьях иммигрантов из России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что сольную партию в "Рапсодии" исполнил пианист Дмитрий Алексеев, победитель Международного конкурса пианистов в Лидсе в 1975 году, лауреат международных конкурсов имени М. Лонг в Париже в 1969 году и имени П. И. Чайковского в Москве в 1974 году.