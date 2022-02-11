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Режиссером перезапуска "Квантового скачка" стала Хелен Шейвер

Шоураннерами проекта выступают Стивен Лилиен и Брайан Винбрандт

Канадская актриса и режиссер Хелен Шейвер ("Станция Одиннадцать", "Горничная") стала режиссером и исполнительным продюсером пилотного проекта NBC "Квантовый скачок" (Quantum Leap) - перезагрузки одноименного научно-фантастического сериала. Об этом сообщает издание Deadline. Станет ли сиквел полноценным сериалом, пока не уточняется.

Шоураннерами проекта выступают работавшие над "Готэмом" Стивен Лилиен и Брайан Винбрандт.  Создатель оригинального сериала Дональд Пол Беллисарио участвует в проекте в качестве исполнительного продюсера.

Сюжет нового "Квантового скачка" разворачивается в настоящее время. С тех пор, как доктор Сэм Беккет вошел в ускоритель Quantum Leap и исчез, прошло 30 лет, и сейчас собрана новая команда, чтобы перезапустить проект в надежде разгадать загадки создания ускорителя.

Сэма Беккета в оригинальном "Квантовом скачке" сыграл Скотт Бакула. Он не собирается повторять свою роль или продюсировать новый проект, но знает о перезагрузке и ведет переговоры о потенциальном участии в проекте.

Оригинальный "Квантовый скачок" выходил в 1989-1993 годах, его режиссировал Дэвид Хеммингс. Этот сериал удостоился двух "Золотых глобусов" - в 1990 и 1992 годах.

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