Власти решают вопрос о передаче "дома Пастернака" в Касимове в муниципальную собственность

МОСКВА, 11 февраля.Власти Касимова несколько лет решают вопрос о передаче в муниципальную собственность исторического здания, в котором летом 1920 года жил Борис Пастернак, решающее заседание суда назначено на конец февраля. Об этом ТАСС сообщила заместитель главы администрации муниципального образования - городского округа города Касимова по социальным вопросам Татьяна Соловьева

10 февраля в интернете появился видеоролик, в котором блогеры из Касимова обратились к режиссеру Квентину Тарантино с просьбой помочь отреставрировать дом, в котором проживала семья дяди Бориса Пастернака, руководителя местной больницы Иосифа Кауфмана, который, по одной из версий, стал прообразом главного героя романа "Доктор Живаго". В 1920 году в этот дом приезжал Борис Пастернак, спасаясь от голода и ужасов гражданской войны.

"Для нас очень важно сохранить здание и его историю. Несколько лет мы этим активно занимаемся. Дом признан аварийным, и в 2019 году мы включили его в муниципальную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В настоящее время он расселен, кроме одной квартиры, вопрос о расселении которой решается в судебном порядке. Заседание назначено на конец февраля этого года", - сказала Соловьева.

Она отметила, что в случае решения суда в пользу администрации, власти примут дом в муниципальную собственность. До этого момента у администрации нет юридических прав для его реставрации и использования.

"Один из перспективных вариантов, который сейчас рассматриваем, это передача дома в аренду на льготных условиях - 1 рубль за кв. метр на 49 лет. Требованиями договора будет предусмотрено восстановление здания. Безусловно, с инвестором планируем работать по дальнейшему приспособлению дома, где жил Борис Пастернак", - добавила замглавы администрации.