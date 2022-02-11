Российско-китайский мультфильм "Спроси Тому" выйдет на китайском аналоге YouTube

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российско-китайский анимационный сериал "Спроси Тому" в пятницу станет доступен на крупнейшем китайском видеохостинге Youku Kids, который считается аналогом YouTube. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГК "Рики".

"Сегодня, 11 февраля 2022 года, эксклюзивно на крупнейшем видеохостинге Youku Kids состоится мировая премьера нового российско-китайского анимационного проекта "Спроси Тому", - сказали в компании. - В день старта трансляций зрители увидят первые три эпизода, далее ежедневно в эфир будут выходить по две серии".

Всего в первом сезоне запланировано 12 серий по три минуты в технике совмещения 3D и 2D, уточнили создатели. Проект дублирован на китайский, английский и русский языки.

Управляющий директор ГК "Рики" Марк Завадский отметил, что сериал создается при участии методистов, детских психологов и научных консультантов. "Проект направлен на развитие эмоционального интеллекта и творческих способностей детей дошкольного возраста", - привели в пресс-службе его слова.

Премьера в России запланирована на 2023 год.

"Спроси Тому" - анимационный сериал для детей младшего возраста, в котором любознательный слоненок Тома исследует разные темы обо всем на свете. Героиня ведет свой видеоблог, где она отвечает на вопросы зрителей, опираясь на собственные знания, от чего ее рассказ носит легкий юмористический характер. Вместе с друзьями Тома разбирает, почему у нас два глаза и один рот, что такое воздух, кто такой настоящий художник и много других вопросов. Проект создан по мотивам мультсериала "Тима и Тома" ГК "Рики" совместно с компанией Youku Kids, входящей в холдинг Alibaba.