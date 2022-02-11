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Швыдкой предложил наладить культурные обмены между Россией и странами Латинской Америки

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству подчеркнул, что музейные обмены возможны со стабильными регионами, где будет гарантирована безопасность экспонатов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. России и странам Латинской Америке следует поработать над развитием культурных связей в части музыки, кинематографа, музейного дела и литературы. Об этом заявил в пятницу специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Не хватает бразильской музыки, аргентинского кинематографа, мексиканского потрясающего древнего искусства. Не хватает присутствия Латинской Америки, того, к чему мое поколение привыкло. <…> Нам нужно попробовать собрать продюсеров, которые занимаются развитием исполнительского искусства. И второй момент. Нам нужно подумать, что нужно сделать, чтобы представить латиноамериканское музейное искусство в ответ, разумеется, на произведения из России", - сказал он, выступая в рамках круглого стола "Перспективы российско-латиноамериканского сотрудничества: созидательная роль культуры".

Швыдкой подчеркнул, что музейные обмены возможны со стабильными регионами, где будет гарантирована безопасность экспонатов. Он особенно выделил коллекции перуанских, мексиканских и бразильских институций. "Огромное количество вещей, которые русская публика либо давно, либо никогда не видела. С другой стороны, нам есть что показать вам", - сказал спецпредставитель президента.

Также он предложил обсудить кинодистрибуцию с российской компанией "Роскино", занимающейся продвижением отечественных фильмов за рубежом, а ситуацию в сфере литературы - с Институтом перевода и крупнейшими издательствами. "Сегодня латиноамериканской литературы на наших прилавках значительно меньше, чем было в XX веке", - заметил Швыдкой.

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РоссияШвыдкой, Михаил Ефимович
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