Партнером компании Роднянского по сериалу "Хан" станет Fox Entertainment

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Компания Александра Роднянского AR Content снимет исторический сериал "Хан" в партнерстве с американской телекомпанией Fox Entertainment, режиссером проекта выступит Сергей Бодров. Об этом сообщает пресс-служба компании в пятницу.

"Сделка с Fox Entertainment открывает проекту доступ не только к американской аудитории, но и зрителям во всем мире. Сериал "Хан" рассказывает историю универсальную, понятную зрителям в любой стране: о борьбе за власть и деньги, о справедливости, жестокости, о ревности и интригах, о предательстве и любви, о дружбе и настоящих мечтах - словом, о тех жизненных выборах, из которых и состоит жизнь каждого человека. Тем более, когда речь идет о такой легендарной личности, как Чингисхан, оказавший колоссальное влияние на историю всего мира в целом и нашей страны в частности", - рассказал Роднянский, которого процитировали в пресс-службе.

Шоураннером проекта выступит Крис Коллинз, который ранее работал над сериалами "Сыны анархии" (Sons of Anarchy, 2008-2014) и "Прослушка" (The Wire, 2002-2008), сопродюсером станет Лесли Грейф.

Многосерийный фильм "Хан", который снимет режиссер Сергей Бодров, расскажет об основателе Монгольской империи и его влиянии на мировую историю. Он будет основан на нон-фикшн книге "Чингисхан и рождение современного мира" американского исследователя Джека Уэзерфорда.

"Корпорация Fox Entertainment заинтересовалась проектом и стала партнером на стадии девелопмента - детали сделки, включающей в себя приобретение телевизионных прав на территории США, не разглашаются", - отметили в пресс-службе. Проект находится в разработке.