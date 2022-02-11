На Ямале в этом году представят документальный фильм о жизни коренных народов Арктики

ТАСС, 11 февраля. Документальный фильм "Голоса Арктики", рассказывающий о жизни коренных малочисленных народов Арктики, будет снят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и представлен в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"Документальный фильм "Голоса Арктики" повествует о жизни коренных малочисленных народов российской Арктики, климатических особенностях и природном разнообразии арктических регионов. В рамках проекта запланировано создание саундтрека, который соединит голоса коренных народов, населяющих Арктику. Презентация проекта состоится в рамках открытия международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в апреле 2022 года, а далее отправится в путешествие для участия в кинофестивалях по всему миру", - говорится в сообщении.

Основными площадками съемок фильма на Ямале станут села Яр Сале, Сюнай Сале и Панаевск. Кроме Ямала создатели фильма посетят Республику Саху (Якутия) и Ненецкий автономный округ.

"Наша миссия - делать открытия. Цель - изменить устоявшееся мнение о том, что все уже давно изучено и открыто, вдохновить к изучению родной планеты, привлечь внимание и интерес широких масс к таким профессиям как географ, археолог, ученый, полярник, исследователь", - приводит пресс-служба совместное заявление режиссера Ильи Кравченко и художественного руководителя Олега Копосова.