На Урале стартовал фестиваль New/Open Showcase

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. New/Open Showcase Festival 2022 стартовал в "МТС LIve Холл" в Екатеринбурге, он пройдет до 13 февраля - молодые исполнители смогут в течение трех дней представить свое творчество, а также принять участие в лекциях и воркшопах экспертов, побороться за поддержку своих проектов. Об этом сообщили организаторы фестиваля в пятницу на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"New/Open 2022 стартовал!", - говорится в сообщении.

Как рассказали организаторы, один из финалистов фестиваля получит возможность сняться в проекте "Студия МТС Live" в Москве. Победителя определят участники и зрители путем голосования в приложении МТС Live. Также музыканты смогут получить до 600 тыс. рублей на реализацию собственного проекта по итогу его защиты перед экспертами музыкальной индустрии - общий призовой фонд составляет 5 млн рублей.

New Open Showcase Festival - конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс-фестиваль актуальной музыки, участники которого могут получить помощь в реализации своих творческих проектов. Участие в проекте принимают музыканты в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в России. За три дня зрители и участники смогут бесплатно прослушать выступления 50 музыкальных коллективов, 20 часов лекций и воркшопов, а также поучаствовать в личных встречах с экспертами и представителями музыкальной индустрии. Специальные гости фестиваля - Рэп-исполнитель Noize MC и российский джазмен Вадим Эйленкриг.