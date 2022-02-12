В Париже прошла церемония награждения лучших переводчиков русской литературы

ПАРИЖ, 12 февраля. /ТАСС/. Французские переводчики-слависты укрепляют своей работой взаимопонимание между двумя странами. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков, приветствуя в субботу в Париже лауреатов французского конкурса "Русофония".

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса прошла в мэрии центрального V округа Парижа. "Культурные связи между Россией и Францией являются прочным фундаментом наших двусторонних отношений", - отметил дипломат. Он назвал французских переводчиков "настоящими послами российской культуры".

Французских славистов поздравили также мэр столичного округа Флоранс Берту и президент Фестиваля русской книги, писатель Дмитрий де Кошко.

Церемония состоялась, несмотря на все сложности, вызванные коронавирусными ограничениями во Франции. Среди победителей конкурса - Ив Готье, чей перевод приключенческой повести Владимира Арсеньева "Дерсу Узала" заслужил высокие оценки жюри. Особого внимания жюри удостоились также переводческие работы Мод Мобияр ("Пальто с хлястиком" Михаила Шишкина), Вероник Патт ("Стален. Похождения углового жильца" Юрия Буйды), Мариан Гург-Антушевич ("Зимняя дорога" Леонида Юзефовича) и Андрей Виеру ("Каменный гость" Александра Пушкина).

Награждение лучших переводчиков состоялось в 15-й раз со времени существования премии. "Русофония" была учреждена в 2006 году. "За эти годы награда способствовала развитию диалога российской и французской культуры и распространению во Франции русского языка. Она стала одной из самых престижных в литературной среде", - сказал ТАСС Дмитрий де Кошко.