Netflix намерен снять сериал о деле Ильи Лихтенштейна и его жены

ТАСС, 12 февраля. Стриминговый сервис Netflix сообщил о желании экранизировать дело Ильи Лихтенштейна и его жены Хезер Морган, которые обвиняются в США в краже порядка $4,5 млрд во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex. Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте сервиса.

"Компания Netflix заказала производство документального сериала о предполагаемой схеме отмывания супружеской парой (Лиштенштейна и Морган - прим. ТАСС) украденной криптовалюты на миллиарды долларов в рамках крупнейшего в истории уголовного дела о финансовых преступлениях", - говорится в релизе. Режиссером картины, как предполагается, станет Крис Смит, известный в первую очередь как исполнительный продюсер криминального сериала "Король тигров" (Tiger King, 2020).

Илья Лихтенштейн, о котором стриминговая платформа хочет снять сериал, переехал в США с родителями в 1994 году и с тех пор проживает там. Ранее он и его жена Хезер Морган были задержаны по обвинению в краже порядка $4,5 млрд во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Суд Южного округа Нью-Йорка во вторник разрешил их освобождение под залог, однако затем суд столичного округа Колумбия, куда было передано дело, приостановил это решение. В США опасаются, что они могут скрыться от американского правосудия в России.

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что конфисковало биткойны на сумму, эквивалентную $3,6 млрд, украденные во время кибератаки на Bitfinex, а общая сумма похищенных тогда средств оценивается в $4,5 млрд. Предполагается, что для отмывания криптовалюты супруги использовали различные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.