Мировая премьера фильма "Брат во всем" Александра Золотухина состоится на Берлинале

БЕРЛИН, 13 февраля. /ТАСС/. Российский фильм "Брат во всем" режиссера Александра Золотухина о близнецах, которые мечтают стать военными летчиками, покажут в программе Encounters Берлинского международного кинофестиваля в воскресенье. Об этом сообщила журналистам пресс-служба проекта.

"Мировая премьера фильма состоится 13 февраля в рамках программы Encounters 72 Берлинского международного кинофестиваля", - говорится в распространенном сообщении. Секция Encounters проводится на фестивале второй раз, она объединяет "новые голоса в кинематографе".

Это второй полнометражный фильм Золотухина, выпускника мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Его дебют, картину "Мальчик русский", также показали на Берлинале в 2019 году.

Картина "Брат во всем" расскажет историю взросления близнецов, которые обучаются профессии военного летчика. Братья, которые всю жизнь провели рядом, начинают понимать, что любовь и привязанность в этой ситуации мешают им достичь общей мечты.

"Люди, посвятившие свою жизнь призванию, - смелые, умные, решительные личности. В жертву мечте они приносят покой и благосостояние. Это особая порода людей, что максимально ярко заметно в военной среде, в характерах тех молодых ребят, кто выбрал одну из "романтических" военных профессий. Как сыну военного летчика, все детство проведшего в гарнизонах, мне хорошо это известно. Среди мальчишек, пришедших поступать в летное училище, нет случайных пассажиров. Стать летчиком - их цель с детства, их призвание. Это особый род братских отношений, которые сохраняются на всю жизнь. И на таких людей, положительных по своей сути, всегда интересно смотреть", - рассказал режиссер.

Золотухин добавил, что хотел рассмотреть, как проявляются подобные характеры в сложных обстоятельствах. Роли в картине исполнили братья Николай и Сергей Журавлевы, для которых фильм стал первой большой работой в кино.

Съемки фильма проходили в настоящем учебном авиационном городке, на аэродроме со взлетно-посадочной полосой. Оператором проекта стал Андрей Найденов, который ранее снимал фильм "Дорогие товарищи!" (2020) Андрея Кончаловского, "Эйфория" (2006) Ивана Вырыпаева и другие. Картина создавалась при поддержке Минкультуры РФ и Минобороны РФ, в российский прокат она выйдет 3 марта.

О фестивале

Международный Берлинский кинофестиваль открылся в столице Германии 10 февраля, церемония награждения состоится 16 февраля. Берлинале проходит со строгими ограничениями из-за пандемии коронавируса. Российские картины в этом году не попали в основную конкурсную программу смотра, но широко представлены в параллельных секциях.