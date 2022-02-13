Испанскую премию "Гойя" за лучший фильм получила лента "Самый лучший босс"

МАДРИД, 13 февраля. /ТАСС/. Испанская кинопремия "Гойя" в категории "Лучший фильм" досталась ленте "Самый лучший босс" (El buen patron, 2021) режиссера Фернандо Леона де Араноа. Об этом было объявлено в ночь на воскресенье на церемонии вручения наград.

Главную роль в комедийном фильме исполнил Хавьер Бардем. Леон де Араноа был удостоен премии за лучшую режиссуру, а Бардем - как лучший актер. Лучшей актрисой была признана Бланка Портильо. Звание лучшего европейского фильма досталось картине "Еще по одной" (Druk, 2020) режиссера Томаса Винтерберга.

Национальная кинопремия "Гойя" названа в честь испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828). Она вручается Испанской академией кинематографических искусств и наук ежегодно с 1987 года. Награда представляет собой бронзовый бюст Гойи.

В прошлом году премию в категории "Лучший фильм" получила лента "Девочки" (Las ninas, 2020) режиссера Пилар Паломеро.