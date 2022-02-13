Умерла актриса дубляжа Маргарита Корабельникова, озвучившая Умку

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР (1983) и актриса дубляжа Маргарита Корабельникова, озвучившая медвежонка Умку, Пьеро из "Приключений Буратино", Вовку из "Возвращения блудного попугая", умерла в декабре 2021 года в возрасте 90 лет. Об этом в воскресенье сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

"Вчера узнал, что еще в декабре скончалась Маргарита Павловна Корабельникова - голос нашего детства, тот самый Умка. А еще Пьеро, Антошка с картошкой, Гунька из "Незнайки", Вовка из "Блудного попугая" и сотни-сотни героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок, голоса мальчишек и девчонок из старых игровых фильмов (ведь детей всегда дублировали профессиональные актрисы)", - написал Капков на своей странице в Facebook.

Шеф-редактор "Союзмультфильма" отметил, что в последний раз Маргарита Корабельникова появилась на экране в 2008 году в документальном сериале "Фабрика чудес".