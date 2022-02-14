В Москве состоятся два концерта Димы Билана

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Единственный российский победитель конкурса "Евровидение" Дима Билан отметит свое 40-летие двумя концертами в "Крокус Сити Холле" 14 и 15 февраля. Программа шоу держится в секрете, подчеркнули организаторы.

Певцу исполнилось 40 лет 24 декабря 2021 года.

"Дима Билан держит в секрете детали нового концерта, оставляя место для интриги. А удивлять он умеет, - отметили в пресс-службе. - Каждый его концерт - это шоу мирового уровня с потрясающей сценографией, декорациями, спецэффектами и живым исполнением песен, занявших главные пьедесталы российских хит-парадов".

В своем аккаунте в Instagram певец опубликовал несколько видео с репетиции шоу. В сет-лист войдут песни "Задыхаюсь", "Полуночное такси", Dreams и недавняя новинка "Больше музыки".

Билан также даст праздничный концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 1 марта.

Накануне премьеры шоу певец перенес коронавирус. "У меня был ковид, я его прожил достаточно тихо", - рассказал он подписчикам в соцсети. Билан признался, что думал о переносе концертов, но в итоге успел выздороветь к назначенной дате. "Я понимаю, что дарю праздник, я вижу, сколько замечательных людей будет на этом концерте, очень многие люди хотят отвлечься от всякого рода новостей. Я буду стараться для вас", - написал он.

О певце

Дима Билан - российский эстрадный певец. Дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" - в 2006 и 2008 годах. В 2008 году занял первое место с песней Believe, став первым исполнителем из России, победившим на "Евровидении". В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин присвоил певцу звание "Заслуженный артист РФ".