Фильм "Анчартед: на картах не значится" возглавил кинопрокат в России и СНГ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Американский приключенческий боевик "Анчартед: на картах не значится" стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 367,6 млн рублей за минувшие выходные. Об этом в понедельник свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 10 по 13 февраля.

Картина режиссера Рубена Фляйшера вышла в российский прокат 10 февраля. По сюжету два искателя приключений Нейтан Дрейк и Виктор Салливан по прозвищу Салли отправляются в свое первое путешествие в поисках сокровищ. Также герои надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана. Главные роли исполнили Том Холланд, Марк Уолберг, Тати Габриэль, Антонио Бандерас и другие.

На втором месте оказался детектив "Смерть на Ниле", собравший 191,6 млн рублей за выходные. Экранизация одноименного романа Агаты Кристи режиссера Кеннета Браны вышла в российский прокат 10 февраля. Детектив Пуаро, отвлекаясь от собственного отдыха, расследует загадочное убийство на борту роскошного круизного парохода, плывущего по Нилу.

Третье место заняла отечественная комедия "Непослушник", собравшая 62,6 млн рублей за выходные. В фильме режиссера Владимира Котта рассказывается о том, как популярный блогер снимает розыгрыш в стенах церкви, чем вызывает возмущение общественности. Чтобы уйти от полиции, он скрывается в небольшом провинциальном монастыре, выдавая себя за послушника. Фильм вышел в прокат 3 февраля, главные роли исполнили Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Татьяна Орлова, Сергей Селин.