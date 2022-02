Вышел трейлер сериала по "Властелину Колец"

Amazon показал тизер-трейлер своего сериала по вселенной "Властелина колец". Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Amazon Prime Video.

Премьера сериала "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power) запланирована на 2 сентября.

Он расскажет о событиях, произошедших за тысячи лет до случившегося в "Хоббите" и оригинальной трилогии Дж. Р. Р. Толкина, экранизированной Питером Джексоном. В сериале покажут и уже знакомых зрителям, и новых персонажей.