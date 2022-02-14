В Улан-Удэ пройдут концерты, посвященные 100-летию Московской филармонии

УЛАН-УДЭ, 14 февраля. /ТАСС/. Серия концертов, посвященных 100-летию Московской филармонии, пройдет в Улан-Удэ при поддержке программы "Всероссийские филармонические сезоны". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства культуры Бурятии.

"С 15 по 18 февраля в Улан-Удэ пройдут концерты в честь 100-летия Московской филармонии. На сцене Театра оперы выступит Новосибирский филармонический камерный оркестр", - сообщили в министерстве.

15 февраля для зрителей будет представлена программа "Восемь времен года", в которую вошли произведения Антонио Вивальди "Времена года" и танго аргентинского композитора Астора Пьяццолы "Времена года в Буэйнос-Айросе". "Солировать будет заслуженная артистка России Юлия Рубина. Партию клавесина исполнит лауреат международных конкурсов Лев Терсков", - отметили в министерстве.

16 февраля в Театре оперы и балета и 18 февраля в культурно-досуговом центре "Феникс" Новосибирский оркестр выступит вместе с улан-удэнской рок-группой "Сезон Dождей". "Музыканты исполнят песни "СD" в аранжировках, написанных специально для этой программы. Кроме этого, оркестр исполнит для зрителей и несколько классических произведений: Гия Канчели "Маленькая Данелиада", Павел Карманов "Форельный квинтет", Карл Дженкинс Palladio, 1 часть, И. С. Бах "Ария", - добавили в пресс-службе министерства.

Камерный оркестр Новосибирской филармонии существует с начала 1990-х годов и продолжает традиции знаменитой новосибирской школы струнных инструментов. Оркестр принимает участие в фестивалях в России, Германии, Франции, Испании, Нидерландах, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Италии. Альбом камерного оркестра "Языки пламени", записанный под управлением дирижера Райнера Хельда из Швейцарии, вошел в двадцатку лучших записей по версии "Выбор критиков 2012 года" британского журнала "Граммофон".

Документ об организации филармонии в Москве был подписан наркомом просвещения РСФСР Анатолием Луначарским в октябре 1921 года. Торжественное открытие состоялось 29 января 1922 года в Большом зале Московской консерватории. Сейчас Московская филармония - это два здания и шесть концертных залов, где проходит более тысячи концертов в сезон. К 100-летию филармония запустила интернет-проект 100.meloman.ru. В нем представлены уникальные исторические материалы: фотографии, афиши, программки, документы.