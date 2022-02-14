В "Ельцин Центре" сообщили, что инцидент с порчей картины не повлиял на планы выставок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Арт-галерея "Ельцин Центра" не фиксирует случаев отказа в экспонировании предметов искусства на своей площадке после инцидента с порчей картины ученицы Малевича Анны Лепорской - все запланированные ранее выставочные проекты остаются в силе. Об этом сообщил журналистам в понедельник директор арт-галереи "Ельцин Центра" Илья Шипиловских.

Ранее пресс-служба "Ельцин Центра" сообщила, что испортившим картину Лепорской вандалом оказался сотрудник частной охранной организации, которая охраняла центр. Мужчина пририсовал ручкой глаза фигурам на полотне Лепорской, которое было представлено на выставке в "Ельцин Центре". Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб от повреждения в 250 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

"Все те планы, которые у нас есть на текущий год, и были еще задуманы в прошлом году - они те же, какие и были. То есть ни один из тех партнеров, с которым мы договаривались, нам не отказал в выдаче произведения искусства. Посмотрим, что будет дальше", - ответил Шипиловских на вопрос журналистов о случаях отказа галерее в экспонировании каких-либо работ после инцидента с порчей картины Лепорской.

Он уточнил, что в ближайших планах галереи - совместные проекты с Центром фотографии имени братьев Люмьер (Москва): выставки российского фотожурналиста и фотографа Владимира Лагранжа и художника Александра Родченко.

Шипиловских отметил, что в галерее рассмотрят вопрос, как исключить риски того, что экспонируемые объекты могут повредить те люди, которые должны их, напротив, охранять.

"Боюсь, что в текущей ситуации вынуждены будем все равно всегда закрывать [работы защитой], в ближайшей перспективе мне видится постоянный контроль за поверхностью и закрытие ее новыми технологическими оргстеклами, которые исключают блики. Да, живопись под стеклом выглядит не так хорошо, как ни крути, и мне бы этого не хотелось, но мы должны, в первую очередь, думать о сохранении материального наследия. Поэтому я думаю, что важной составляющей нашей дальнейшей защиты [будет] какое-то сохранение дистанции - безопасной и комфортной - между зрителем и произведением искусства", - сказал он.

О Лепорской

Лепорская (1900-1982) вошла в историю отечественного искусства как мастер художественного фарфора, живописью занялась уже в поздние годы. Она училась в аспирантуре на отделении живописной культуры Государственного института художественной культуры, которое возглавлял Малевич. Картина "Три фигуры" (1932-1934) была привезена в Екатеринбург на выставку "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". Экспозиция посвящена созданию Малевичем новаторской школы авангардного искусства и открыта до 20 февраля.