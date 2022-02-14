Конкурс сценариев фильмов стран Арктического совета пройдет на фестивале "Дух Огня" в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 февраля. /ТАСС/. Конкурс дебютных сценариев для фильмов среди стран-членов Арктического совета, в котором председательствует Россия, впервые пройдет на международном фестивале кинематографических дебютов "Дух Огня" в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В нем примут участие представители России, Дании и Канады, сообщила в понедельник журналистам куратор конкурса сценарных проектов среди стран Арктического совета, руководитель детской программы "Твое кино" Екатерина Бордачева.

"Мы работали над сбором заявок достаточно продолжительное время. Из 32 работ шесть утверждены оргкомитетом. Две работы из Канады и Дании, [на фестиваль] приедут создатели этих картин, и четыре заявителя из России: это города Архангельск, Москва и Сургут. Из шести проектов четыре документальных работы и два игровых фильма", - сказала она.

Бордачева добавила, что в работах отражены темы климата, флоры и фауны, традиций и обычаев северных народов. Конкурс пройдет в первый день работы фестиваля, результаты будут оглашены на церемонии открытия фестиваля. Победитель получит приз и приглашение на следующий фестиваль.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила, что фестиваль будет сдвоенным, то есть сразу же пройдут XIX и XX фестивали. Это случилось из-за того, что XIX фестиваль был перенесен из-за коронавируса. Впервые гости и участники фестиваля смогут познакомиться с лучшими работами фестиваля за 20 лет его работы.

По словам председателя отборочной комиссии фестиваля Бориса Нелепо, на фестивале будут представлены фильмы из России, Кот Д'Ивуара, Филиппин, Израиля, Аргентины, США, Китая и других стран. Вице-президент фестиваля Мария Зверева отметила, что на мероприятии будет открыто медиа-пространство памяти президента фестиваля, народного артиста РФ Сергея Соловьева, который скончался 13 декабря 2021 года. На площадке представят фотоработы режиссера, фильмы Соловьева о себе и его мастер-классы.

О фестивале

В 2020 году XVIII Международный фестиваль проходил очно с 5 по 9 марта. Тема фестиваля называлась "Пусть всегда будет … Мировое детское и юношеское кино". Главный приз "Золотая тайга" международного конкурса XVIII фестиваля получил российский фильм режиссера Дмитрия Мамулии "Преступный человек".

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проходит при поддержке правительства Югры.