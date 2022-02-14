Дмитрий Певцов сожалеет о приостановлении обсуждения проекта по духовным ценностям

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре народный артист РФ Дмитрий Певцов выразил сожаление в связи с приостановлением Министерством культуры общественного обсуждения проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

"В чем расстройство? Этот проект указа сейчас Министерством культуры почему-то отложен для дальнейшего обсуждения, хотя при общественном голосовании на сайте, где выложен этот проект, 100 тыс. проголосовали за продолжение движения этого проекта и всего 78 тыс. - против. Очевидно, у Министерства культуры есть какие-то резоны и доводы за то, чтобы это очередное, замечательное совершенно руководство к действию нашего правительства было отложено, заболтано и забыто", - заявил Певцов в понедельник на заседании в Госдуме рабочей группы по вопросам детской безопасности.

Актер отметил, что несколько дней назад участвовал в обсуждении проекта этого документа. "За российских детей очень активно воюют все страны, а наше участие какое-то недостаточное. Потому что то, что произошло за 30 лет с нашим образованием, воспитанием, культурой, искусством, телевидением, интернетом, говорит о том, что мы пока эту борьбу проигрываем", - сказал артист.

По его словам, инициатива по этому проекту "вдруг испарилась, исчезла, потому что это не понравилось каким-то деятелям культуры, нескольким директорам и художественным руководителям театров, которые активно выступили против". "Сколько человек в театре? 400-500. В кинотеатрах - в разы, в десятки раз больше, в интернете - в сотни и тысячи. Так вот почему-то услышали их, а не услышали те 100 тыс. человек. Я предлагаю нам объединяться, не сдаваться и заниматься нашими детьми", - заключил Певцов.

В понедельник Министерство культуры РФ приостановило общественное обсуждение проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, разработанного Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (Институтом наследия), чтобы найти новые подходы, позволяющие объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания. В Минкультуры уточнили, что будут выработаны новые подходы к подготовке и обсуждению документа. В ходе общественного обсуждения, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля, на проект поступило 1 479 отзывов. В поддержку документа проголосовали 100 760 пользователей портала, против - 78 928, уточнили в министерстве.

Критика проекта

Художественные руководители ряда театров России ранее написали открытое письмо, в котором выразили поддержку главе Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину, выступившему с критикой проекта. В письме они отметили, что принятие документа "не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине". Руководители театров считают, что действующих правовых актов достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений.

Более 30 российских кинематографистов также обратились к Минкультуры с открытым письмом по поводу проекта. По их мнению, принятие документа в предлагаемом варианте может навредить культуре, предусмотренный в документе избыточный контроль на основе формальных признаков грозит упрощением и ухудшением качества отечественных фильмов и сериалов, потерей зрительского интереса.