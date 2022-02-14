Власти Петербурга в 2022 году выделят 70 млн рублей на поддержку негосударственных театров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга направят около 70 млн рублей на поддержку негосударственных театров в 2022 году. Об этом в понедельник сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"С 2021 года мы установили системную поддержку негосударственным театрам. Это сумма в 70 млн рублей субсидий на негосударственные театры, которая распределяется ежегодно. В 2021 году она распределена. В этом году мы продолжаем эту работу. Есть уже 70 млн рублей, которые выделены на этот год, и, возможно, мы постараемся увеличить эту сумму в рамках перераспределения", - сказал Пиотровский, выступая в рамках арт-ланча с представителями независимых театров Петербурга.

Вице-губернатор отметил, что распределение средств поддержки начнется в марте, для участия в конкурсном отборе негосударственные театры могут направить свои заявки в комитет по культуре Санкт-Петербурга. "Надеюсь, что нам удастся в июле вернуться к [этому вопросу] и еще каким-то образом поддержать театры", - добавил он.

Пиотровский отметил, что негосударственные театры столкнулись с большими сложностями в период пандемии - как ввиду ограничений, так и в связи с тем, что они вынуждены сами себя финансировать. Вместе с тем, по его словам, именно пандемия отчасти усилила взаимодействие городских властей и независимых театральных компаний.

"За 2021 год мы потратили из городского бюджета более 1 млрд рублей на поддержку некоммерческих организаций - это, в том числе, театры, музейные проекты и другие НКО в сфере культуры", - рассказал Пиотровский.

Ранее сообщалось, что в 2021 году субсидии на постановку и показ спектаклей получили 37 негосударственных театров Петербурга. В 2020 году на эти нужды было выделено 57 млн рублей, в 2019 году - 40,5 млн рублей. Поддержка частных театров закреплена в отдельной статье в городском бюджете. В общей сложности в Санкт-Петербурге работают более 60 негосударственных театров, каждый из которых отличается особой эстетикой, художественным новаторством и оригинальным репертуаром.