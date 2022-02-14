Пушкинский музей намерен совместно с коллегами из ФРГ исследовать троянские золотые клады

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина планирует заключить с берлинским Музеем доисторического периода и ранней истории соглашение о совместной научно-исследовательской работе в рамках проекта по изучению золотых кладов древней Трои из коллекции предпринимателя Генриха Шлимана. Об этом сообщил в понедельник заведующий отделом искусства и археологии Античного мира ГМИИ им. А. С. Пушкина Владимир Толстиков на пресс-конференции.

"Перед Новым годом нас посетила делегация из музея, где прежде хранились эти экспонаты, это Музей древнейшей и ранней истории (Музей доисторического периода и ранней истории - прим. ТАСС) <...> в Берлине. Директор этого музея вместе со своим сотрудником ответственным прибыли к нам по нашей просьбе для того, чтобы подтвердить свое участие в этом проекте, - сказал он. - Наши коллеги и друзья из Германии согласились принять участие, сказали, что это большая честь для них".

Как сообщается в пресс-релизе музея, также планируется подписание соглашений с берлинским Фондом прусского культурного наследия и Тюбингенским университетом Эберхарда и Карла. Это позволит придать проекту международный статус.

Толстиков также сообщил, в ходе первого этапа исследования коллекции Шлимана были проведены замеры каждого из 65 предметов, а также их элементов.

"На каждый предмет была заведена научная карточка, в которой дается описание, <...> даны фотографии высокого разрешения", - отметил он. По словам Толстикова, исследователи ставят перед собой задачу создания банка данных на 65 экспонатов коллекции из золотых кладов различных периодов для дальнейшего сопоставления информации. В пресс-релизе музея указано, что, согласно одному из предположений специалистов, золото при изготовлении предметов не подвергалось многократным переплавкам.

Летом 2021 года Пушкинский музей запустил масштабный проект по изучению золотых кладов древней Трои, хранящихся в коллекции музея. В его коллекцию входят 259 предметов из 13 кладов, обнаруженных предпринимателем Шлиманом во время раскопок Трои в 1873 году, а также в 1878-1890 годах.

С 1881 года 19 кладов, найденных Шлиманом, хранились в Берлине, в них входят различные украшения, сосуды, антропоморфные фигурки, топоры-молоты, изделия из горного хрусталя. Предметы из 13 кладов, преимущественно изделия из драгоценных металлов и камня, попали в Россию после Второй мировой войны. В Пушкинский музей были направлены 260 предметов из золота, электра, серебра, горного хрусталя, а 414 предметов из бронзы и керамики были переданы Государственному Эрмитажу.