В Барнауле открылся крупнейший книжный фестиваль Сибири

БАРНАУЛ, 14 февраля. /ТАСС/. Фестиваль "Издано на Алтае" открылся в Барнауле. Мероприятие продлится более полутора месяцев и будет проходить на десяти площадках в разных уголках региона, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Мы сегодня открываем фестиваль и полтора месяца жюри будет работать с книгами, их смогут посмотреть и почитать все желающие. После этого будет организован марафон с презентациями, творческими встречами. В течение пяти недель после открытия фестиваля гостей ждет большая и интересная выставка "Издано на Алтае - 2021". На выставке представлены почти 600 изданий - это издания в области техники, туризма, художественная литература и многое другое", - рассказала журналистам директор краевой библиотеки имени В. Я. Шишкова Татьяна Егорова.

На фестивале, который проходит в регионе уже в 17-й раз, представлены все книги, выпущенные в 2021 году в алтайских издательствах. В этом году мероприятие впервые охватит 10 разных площадок Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Рубцовска, Завьяловского и Каменского районов. По итогам фестиваля авторские коллективы лучших книг получат призы, изготовленные на Колыванском камнерезном заводе. Победителей будет выбирать жюри.

В числе самых ожидаемых событий фестиваля - творческая встреча с писателем Ильей Кочергиным, идеологом сборника "Сибирь: счастье за горами". Также с 21 по 26 марта ежедневно будут проходить мастер-классы, спектакли, встречи, презентации книг, игры, выставки от коллекционеров, творческие лаборатории. Завершит фестиваль творческая встреча с писателем, драматургом и преподавателем словесности из Москвы Алексеем Олейниковым. Кроме того, в программу входят выставки-продажи продукции типографий Барнаула и Новосибирска, а также ярмарка книжных сувениров.

Первой книгой, которую представили широкой публике в рамках фестиваля, стала работа-победитель краевого конкурса на издание литературных произведений "Владимир Раменский: жизнь и творчество", посвященная известному графику, книжному иллюстратору и художнику. Автором книги является его дочь.