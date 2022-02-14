Три спектакля лауреатов и номинантов "Золотой маски" будут представлены в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Гастроли лауреатов и номинантов "Золотой маски" разных лет пройдут в Свердловской области в мае и июне, уральский зритель увидит спектакли "Иранская конференция" Государственного Театра Наций, "Костик" Театра им. А. С. Пушкина и "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" Мастерской Петра Фоменко. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В Свердловской области состоятся гастроли театров, лауреатов и номинантов фестиваля "Золотая маска" - уральские зрители увидят спектакли титулованных российских театров. Показы пройдут на сцене Екатеринбургского театра юного зрителя и Свердловского государственного академического театра драмы. <…> Государственный Театр Наций представит спектакль "Иранская конференция" по пьесе одного из главных современных драматургов Ивана Вырыпаева, <…> в афише фестиваля - постановка Театра им. А. С. Пушкина "Костик", созданная по мотивам пьесы А. П. Чехова "Чайка", <…> Мастерская Петра Фоменко представит в Екатеринбурге спектакль "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в "Иранской конференции", которая является обладателем премии "Золотая маска-2020" в номинации "Лучший спектакль в драме, большая форма", роли исполнят Ксения Раппопорт, Вениамин Смехов, Нелли Уварова. "Костик" - участник программы Russian Case фестиваля "Золотая Маска" 2022 года, а "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" - обладатель девяти номинаций на фестивале "Золотая маска-2022", главную роль в ней исполнил Евгений Цыганов.

Как сообщается на сайте фестиваля, спектакли пройдут в Екатеринбурге с 17 мая по 28 июня.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ. В рамках программы "Лучшие спектакли в городах России" в 2022 году запланированы проекты в Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске, Череповце, Нижнем Новгороде, Норильске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Самаре, Улан-Удэ, Шатуре.