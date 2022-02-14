{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Симфонический оркестр Татарстана исполнит в Дубае музыку композиторов республики

Фестиваль стартует 20 февраля

КАЗАНЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан (ГАСО РТ) под управлением народного артиста России Александра Сладковского выступят на фестивале Symphonic Middle East в Дубае и исполнят произведения татарских композиторов, сообщили ТАСС в пресс-службе оркестра.

"В первый вечер фестиваля, 20 февраля, концерт откроет сюита для оркестра "Симфонические танцы" <...> народного артиста России и Республики Татарстан Рашида Калимуллина. <...> Солист - лауреат международных конкурсов, обладатель первой премии и золотой медали XVI Международного конкурса имени Чайковского Сергей Догадин", - сообщили в пресс-службе.

Второй фестивальный вечер начнется с сюиты из всемирно известного балета "Шурале"  композитора Фарида Яруллина. "Третий вечер Symphonic Middle East обещает быть самым насыщенным. ГАСО РТ исполнит "Восточный балет" Салиха Сайдашева, основоположника татарской профессиональной музыки, объединившего опыт первых народных татарских композиторов, их многовековые традиции", - сообщили в оркестре.

Также для гостей фестиваля прозвучит увертюра народного артиста СССР, основателя Казанской консерватории Назиба Жиганова и дириже ра Фуата Мансурова. Оркестр исполнит и праздничную увертюру "Нардуган" молодого татарстанского и российского композитора Эльмира Низамова. Солистом вечера станет пианист, народный артист России Денис Мацуев.

Теги
ОАЭРоссияТатарстан
Около 2,3 млрд рублей направят на возрождение исторического центра города Белева под Тулой
Работы по благоустройству, реставрации объектов культурного наследия будут выполнены до 2027 года
Читать полностью