В Ярославле пройдет фестиваль Игоря Бутмана "Триумф джаза"

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Ярославль 17 марта станет площадкой проведения музыкального фестиваля Игоря Бутмана "Триумф джаза", посвященного столетию джаза в России. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области в понедельник.

"У ярославского джаза давние и глубокие традиции. Регион является родиной одного из крупнейших джазовых фестивалей России "Джаз над Волгой", который недавно вошел в список культурных брендов на сайте "Живое наследие". На сценах нашего региона выступают созвездия потрясающих музыкантов из разных уголков России и других стран. Очень почетно, что в год 100-летия джаза в России мы становимся одной из крупнейших фестивальных площадок", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства области Максима Авдеева.

Концерт состоится в КЗЦ "Миллениум", в нем примут участие американские музыканты Сайрус Честнат, Джон Ли и Вилли Джонс III. Концерт включен в федеральный план мероприятий, посвященных празднованию 100-летия джаза в России. Мероприятия фестиваля пройдут также в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Твери и Красноярске.

"Триумф джаза" проходит в России в 22-й раз. В разные годы по приглашению Бутмана на фестивале выступали легенды мировой джазовой сцены: Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер, Майк Стерн, Билли Кобэм, Ларри Кориелл и многие другие музыканты.