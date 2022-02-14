В Петербурге показали спектакль по пьесе Водолазкина "Пародист"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Спектакль по пьесе известного русского писателя и драматурга Евгения Водолазкина "Пародист" впервые прошел в понедельник в Петербурге. Постановку на сцене театра Комедии имени Акимова представил вместе со своими артистами режиссер Московского Нового драматического театра Вячеслав Долгачев, передает корреспондент ТАСС.

"Мне очень приятно, что это в Петербурге, потому что есть некий парадокс в том, что пьеса-то очень петербургская, там действуют петербургские люди, там участвуют петербургские реалии, там живут на заливе, а ставится она в Москве. Видимо, труппа Московского Нового драматического театра почувствовала, что надо показать это и в Петербурге. Театр замечательный, это мое открытие последних лет. Я рад, что они привезли сюда этот спектакль, я это рассматриваю как замечательный подарок с их стороны", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС Евгений Водолазкин.

"Мне будет интересно, как петербургский зритель оценит описание петербургской жизни. Москвичи верят мне на слово, они вообще очень доверчивые. Посмотрим, может быть, петербургский зритель поймает меня на каких-то неточностях," - добавил он.

По словам автора "Пародиста", пьеса написана о жизни петербуржцев, однако до "своего" города пьеса дошла из Москвы только сейчас. Сюжет ее разворачивается вокруг гениального пародиста, его жены, его друга и их жизни. Как признается автор, не выдавая подробностей самого сюжета, - эта пьеса о том, что все вышеперечисленное человеку дается один раз в жизни.

"Вы знаете, я очень люблю писателя Евгения Водолазкина как читатель. И думаю, что в каждом произведении любой настоящий, большой автор пишет свой автопортрет. Поэтому, читая его романы, я полюбил и этого человека. Я начал с ним знакомство как читатель с писателем. Прочел один его роман, потом второй, потом третий. Потом узнал, что у него есть пьесы - бросился их искать. Нашел одну пьесу, начал читать и понял, что я хочу это ставить", - рассказал корреспондент ТАСС режиссер спектакля Вячеслав Долгачев.

Водолазкин известен как автор романов-бестселлеров "Авиатор", "Брисбен", "Лавр". Его произведения переведены на многие иностранные языки.