В Петербурге стартует проект "Танец. Время настоящее"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Новый проект "Танец. Время настоящее" открывается во вторник в Петербурге. Это совместная творческая инициатива Театра современного танца "Каннон Данс" и "Петербург-концерта", сообщила пресс-служба концертной организации.

"В Екатерининском собрании 15 февраля стартует проект "Танец. Время настоящее", направленный на поддержку и продвижение молодых российских хореографов. Первым событием в рамках проекта станет программа спектаклей Маргариты Царевой - начинающего, но уже известного в профессиональных кругах петербургского хореографа", - рассказали в пресс-службе.

Хореограф представит свои лучшие работы, созданные в разных жанрах в 2021 году - "Роза Шарон", "Меж Сциллой и Харибдой" и две премьеры - "Даже тень - это свет" и "Daydreaminblue". Отмечается, что премьерные постановки созданы специально для Дома танца "Каннон Данс" в рамках проектной лаборатории "Танец будущего" при поддержке городского комитета по культуре.

Маргарита Царева - танцовщица Мастерской Натальи Каспаровой (Петербург, 2016-2017) и европейской компании Milano Contemporary Ballet (Милан, Италия, 2018-2019). Она прошла стажировку в компании современного танца Conny Janssen Danst (Роттердам, Голландия) и Linga Dance Company (Лозанна, Швейцария). Теперь сама стала педагогом, была приглашена в проект "Топ 40. Танцы на ТНТ".

Санкт-Петербургский Дом танца "Каннон данс" под руководством Натальи и Вадима Каспаровых был основан в 1997 году. С первых лет он оказывает поддержку молодым отечественным хореографам, которые не только обучаются различным танцевальным техникам у ведущих российских и зарубежных педагогов, но и получают возможность создавать спектакли и демонстрировать их широкой публике в рамках фестивалей, включая один из крупнейших в стране международных фестивалей современного танца Open Look.

Репертуар Дома включает около 30 постановок российских и зарубежных хореографов. Компания шесть раз была номинирована на премию "Золотая маска". В феврале этого года коллектив Дома танца вошел в состав "Петербург-концерта".