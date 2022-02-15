Жители 11 регионов России увидят фильмы арктического кинофестиваля "Золотой ворон"

ТАСС, 15 февраля. Жители 11 арктических регионов России смогут увидеть самые запоминающиеся работы режиссеров-участников кинофестиваля "Золотой ворон", который ежегодно проводится на Чукотке. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

"Кинофестиваль "Золотой ворон", проходящий ежегодно на Чукотке, покажет яркие фильмы из своих программ разных лет по всей российской Арктике <…>, на территории Чукотского АО, Магаданской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Мурманской области, Архангельской области, Ямало-Ненецкого АО, Ненецкого АО, Ханты-Мансийского АО, Республики Коми, Республики Карелия. Зрители смогут не только увидеть картины участников и победителей кинофестиваля, но и обсудить их во время живых дискуссий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все сеансы в рамках фестиваля бесплатны и пройдут не только в кинотеатрах, но также в библиотеках, киноклубах, домах культуры и молодежи, школах и университетах. Основная часть показов в регионах стартовала 14 февраля.

Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" проводится в Анадыре и является профессиональным смотром-конкурсом кинематографических работ.