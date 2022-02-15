Министр культуры Москвы выступит с авторским моноспектаклем в память о Пушкине

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Показ моноспектакля "Нельзя спасти камер-юнкера Пушкина" с участием руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского состоится на сцене театра "Школа современной пьесы" 16 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"16 февраля в 20:00 в рамках цикла "Истории из истории" в театре "Школа современной пьесы" пройдет спектакль "Нельзя спасти камер-юнкера Пушкина". Автор и исполнитель - действительный член Российской академии художеств, кандидат исторических наук министр культуры Москвы Александр Кибовский", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что также в спектакле принимают участие художественный руководитель "Школы современной пьесы" Иосиф Райхельгауз и директор государственного литературного музея имени А. С. Пушкина, кандидат культурологии Евгений Богатырев. Спектакль будет показан в параллель с постановкой "Спасти камер-юнкера Пушкина", которая идет на сцене театра уже 7 лет и имеет успех у московской публики. Идея проекта принадлежит Райхельгаузу.

"Услышав однажды лекцию министра культуры Москвы по радио, режиссер предложил Александру Кибовскому создать театральную среду вокруг этой истории и переложить ее на сцену театра "Школа современной пьесы". Будучи первоклассным специалистом в области военных, придворных, общественных отношений начала XIХ века, Александр Кибовский изучил вопрос дуэли Пушкина и Дантеса, выявив интересные факты, которые будут реконструированы в процессе представления", - пояснили в департаменте.

В 2022 году исполняется 185 лет со дня дуэли Александра Пушкина и Жоржа Шарля Дантеса.