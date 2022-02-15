Brainstorm отправится в большое турне по России

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Латвийская рок-группа Brainstorm в марте начнет гастрольный тур в поддержку альбома "Год без календаря" по городам России, в том числе впервые выступит в Краснодаре. Об этом музыканты рассказали в интервью ТАСС.

Группа Brainstorm: мы не позиционируем себя послами Латвии в России

Группа 2 марта даст концерт на "Тинькофф-Арене" в Санкт-Петербурге, 4 марта - в московском Adrenaline Stadium, далее - в Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Уфе, Барнауле, Новосибирске, Томске, Красноярске, Пскове, Великом Новгороде, Твери и Калининграде.

"Краснодар. Я думаю, мы там не были", - сказал мультиинструменталист Марис Михельсонс, отвечая на вопрос о новых для Brainstorm городах турне.

Альбом "Год без календаря" вышел осенью 2021 года в формате видеоконцерта. "Мы не могли играть концерты, и встреча со слушателями была возможна только через экран", - пояснил гитарист Янис Юбалтс. Большую часть музыки для пластинки сочинил барабанщик Каспарс Рога, участники группы записывались по отдельности из-за пандемии коронавируса.

"Музыка родилась в первый год пандемии. Ее особенно много рождалось в голове нашего барабанщика Каспарса, что раньше происходило не так часто. И он "завел" нас тоже, что пора писать новые песни. Мы это делали удаленно, каждый записывал в своем уголке, а наш продюсер Повел в Швеции сводил это все потихонечку", - рассказал вокалист Brainstorm Ренарс Кауперс.

Участники группы надеются на живых концертах воссоздать атмосферу видеошоу, созданного для альбома. Однако могут быть трудности с доставкой крупных декораций, предупредили они. "Сашу Петрова - да, [привезем,] а от девушки с лошадью придется отказаться", - пошутил Юбалтс, намекая на ролик песни "Моя Луна", созданной вместе с российским актером.

О группе

Группу Brainstorm основали в 1989 году в Елгаве пять школьных товарищей: Ренарс Кауперс, Янис Юбалтс, Гундар Маушевиц, Каспарс Рога и Марис Михельсонс. Настоящим хитом стала их песня Lidma nas ("Самолеты"), музыкально вдохновленная композицией "Листья желтые" их соотечественника Раймонда Паулса. В 2000 году музыканты выступили на международном конкурсе "Евровидение", в котором Латвия тогда впервые принимала участие. Brainstorm с песней My Star заняла третье место.

В 2004 году в автокатастрофе погиб бас-гитарист Маушевиц. Коллеги решили посмертно закрепить за ним статус участника группы. Поэтому Ингарс Вилюмс, занявший его место, даже после стольких лет совместной работы остается сессионным музыкантом.

Brainstorm много поет по-русски. По словам музыкантов, к этому их подтолкнули их русские друзья, в числе которых лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко. По-настоящему популярной в России латвийскую команду сделала совместная с группой "Би-2" песня "Скользкие улицы" в 2004 году.