На востоке Китая обнаружили развалины комплекса строений периода династии Тан

ШАНХАЙ, 15 февраля. /ТАСС/. Археологи обнаружили на востоке Китая развалины комплекса строений общей площадью свыше 1,4 тыс. квадратных метров, который относится к периоду правления династии Тан (618-907 гг. н.э.). Об этом сообщает во вторник шанхайский информационный ресурс "Пэнпай".

Комплекс расположен на территории района Хайчжоу в городе Ляньюньган провинции Цзянсу. В общей сложности археологам удалось определить развалины 21 объекта, которые включают ступени, ворота, дворы, колодцы, дороги, галереи, жилые дома, уборные и ряд других архитектурных элементов.

Анализ полученных на раскопках данных позволил ученым предположить, что обнаруженный комплекс мог быть чиновничьим учреждением или даже храмом.