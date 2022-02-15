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На востоке Китая обнаружили развалины комплекса строений периода династии Тан

Археологам удалось определить развалины 21 объекта

ШАНХАЙ, 15 февраля. /ТАСС/. Археологи обнаружили на востоке Китая развалины комплекса строений общей площадью свыше 1,4 тыс. квадратных метров, который относится к периоду правления династии Тан (618-907 гг. н.э.). Об этом сообщает во вторник шанхайский информационный ресурс "Пэнпай".

Комплекс расположен на территории района Хайчжоу в городе Ляньюньган провинции Цзянсу. В общей сложности археологам удалось определить развалины 21 объекта, которые включают ступени, ворота, дворы, колодцы, дороги, галереи, жилые дома, уборные и ряд других архитектурных элементов.

Анализ полученных на раскопках данных позволил ученым предположить, что обнаруженный комплекс мог быть чиновничьим учреждением или даже храмом.

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